Завтра на полдня перекроют часть площади Свободы

Завтра, 4 июля, движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумской и ул. Свободы до Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, будет запрещено с 8:00 до 13:00, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с проведением на площади мероприятий, посвященных Дню Национальной полиции Украины.

Движение будет организовано по правой стороне площади Свободы на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Агентство Телевидения Новости