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Завтра на полдня перекроют часть площади Свободы
Завтра, 4 июля, движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумской и ул. Свободы до Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, будет запрещено с 8:00 до 13:00, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
По данным Департамента инфраструктуры, это связано с проведением на площади мероприятий, посвященных Дню Национальной полиции Украины.
Движение будет организовано по правой стороне площади Свободы на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.
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