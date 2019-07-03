Харьковчанин заявляет о "спланированном" ДТП на Салтовке. В деле разбирается полиция

Владимир Першин в конце мая попал в дорожно-транспортное происшествие. Мужчина уверяет, что оно было спланированным. 23 мая в первой половине дня он двигался по улице Академика Павлова, как вдруг посреди пробки в его автомобиль въехала черная «Шкода Октавия».

Владимир Першин, пострадавший водитель

И вот в какой-то момент я краем глаза увидел, что с левой стороны преднамеренно в меня въезжает черного цвета автомобиль. Вот так. Уперся и стоит, ну а поскольку там пробка была, машины застопорились, особо там двигаться некуда было, и водитель той машины, «Шкода», машет руками и чего-то там кричит

Зато водитель «Шкоды» уверял, что именно «Хюндай», которым руководил Владимир, перестроился в его полосу, не убедившись в безопасности маневра. К тому же водитель вроде бы намеревался скрыться с места ДТП, отъехав метров на 40.

На это Владимир Першин говорит, что в пробке «Шкода» преследовала его и после столкновения продолжала движение, поэтому он был вынужден оставить место столкновения. Поэтому возникают вопросы у него и к действиям патрульных.

Владимир Першин, пострадавший водитель

Полицейские - они составили протокол за моё административное нарушение так, где всё было перевернуто наоборот. Они не учли показания независимого свидетеля. Не обратили внимание на характер повреждений, которые показывают, что именно в мою машину въехала «Шкода»

Зато в управлении патрульной полиции в ответе на информационный запрос Новостям АТН сообщили, что все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия указывали согласно Инструкции по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях. А при составлении протокола учитывали все имеющиеся фактические данные об обстоятельствах ДТП.

Против Владимира Першина сработало то, что он фактически покинул место столкновения.

Денис Журавель, автоэксперт

Ну на самом деле рекомендация одна - независимо от того, вы считаете себя виноватым, не считаете, либо же это обоюдное, либо это очевидная «подстава», по вашему мнению, либо же это реальное ДТП - вызывайте сотрудников полиции, сообщайте страховому комиссару о факте ДТП и ни в коем случае не уезжайте с места ДТП, пока не получите расписку

А вот что касается продолжения этой истории, то его уже зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные рядом. Ведь, рассказывает Владимир Першин, водитель «Шкоды» применил к нему физическую силу. Избил его и повредил машину. Хотя обращаться к медикам Владимир не стал, но он уже написал заявление в Московский отдел полиции относительно хулиганских действий.

Агентство Телевидения Новости