В Чугуевском районе на таксиста напали с ножом: мужчина в больнице

В Чугуевском районе пассажир ранил ножом таксиста, подвозившего его.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 июля около 16:16 в Чугуевскую больницу из села Базалеевка доставили 61-летнего жителя Чугуева с колотой раной в области ключицы и предплечья.

Полицейские установили, что пенсионер подрабатывает таксистом в Чугуеве.

В ходе конфликта злоумышленник нанес пенсионеру ножом не менее трех ударов в область туловища и рук, после чего скрылся.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают личность пассажира и разыскивают его.

Агентство Телевидения Новости