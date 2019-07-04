Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:18
Просмотров: 39

В Чугуевском районе на таксиста напали с ножом: мужчина в больнице

В Чугуевском районе на таксиста напали с ножом: мужчина в больнице

В Чугуевском районе пассажир ранил ножом таксиста, подвозившего его.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 июля около 16:16 в Чугуевскую больницу из села Базалеевка доставили 61-летнего жителя Чугуева с колотой раной в области ключицы и предплечья.

Полицейские установили, что пенсионер подрабатывает таксистом в Чугуеве. 

В ходе конфликта злоумышленник нанес пенсионеру ножом не менее трех ударов в область туловища и рук, после чего скрылся.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас полицейские устанавливают личность пассажира и разыскивают его.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 