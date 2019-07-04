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Военная прокуратура начала расследование по факту падения самолета на Харьковщине

Военная прокуратура начала расследование по факту падения самолета на Харьковщине

Как сообщил первый заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко, расследование проводится по статье 416  "Нарушение правил полетов или подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины. По словам Зубко, рассматривается несколько версий падения самолета:  техническая неисправность аппарата, отказ двигателя и ошибка пилота.

На месте, где упал самолет Л-39, продолжает работать специальная комиссия. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, 2 июля в селе Западное Двуречанского района произошло падение самолета. Как сообщили в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба, во время учебного полета произошла внештатная ситуация. Курсант, который находился за штурвалом самолета, катапультировался. 

Агентство Телевидения Новости

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