Военная прокуратура начала расследование по факту падения самолета на Харьковщине

Как сообщил первый заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко, расследование проводится по статье 416 "Нарушение правил полетов или подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины. По словам Зубко, рассматривается несколько версий падения самолета: техническая неисправность аппарата, отказ двигателя и ошибка пилота.

На месте, где упал самолет Л-39, продолжает работать специальная комиссия. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, 2 июля в селе Западное Двуречанского района произошло падение самолета. Как сообщили в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба, во время учебного полета произошла внештатная ситуация. Курсант, который находился за штурвалом самолета, катапультировался.

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