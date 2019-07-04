Антимонопольный комитет порекомендовал мобильным операторам отказаться от 4-недельных тарифов

Антимонопольный комитет рекомендовал мобильным операторам отказаться от 4-недельных тарифов.

Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен в фейсбуке.

"Сегодня после обсуждения АМКУ были предоставлены всем трем операторам мобильной связи "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell рекомендации, в которых говорится о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения, предусмотренного статьей 1 закона "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде установления расчетного периода пакета услуг - 4 недели, что лишает потребителей возможности сопоставления цен различных тарифных планов с различными расчетными периодами, в частности, в каждом тарифном плане/пакете услуг информировать потребителей о расчетной стоимости за день, и воздержаться от совершения таких действий с признаками нарушения в будущем", - написала она.

О рассмотрении рекомендаций и способах их выполнения операторы сообщат комитету в 30-дневный период.

Напомним, что АМКУ начал исследование 4-недельных тарифов еще в сентябре 2018 года. Это произошло после того, как операторы практически одновременно подняли тарифы на пользование мобильной связью (65-75 грн за базовый тариф), и в это же время сократили расчетный период с одного календарного месяца (30-31 день) до 4 недель.

4-недельные тарифы приводят к тому, что в течение одного календарного года пользователи вынуждены вносить абонплату 13 раз.

Агентство Телевидения Новости