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Кандидаты могут добровольно сняться с выборов до 8 июля - ЦИК

Кандидаты могут добровольно сняться с выборов до 8 июля - ЦИК

Кандидаты в народные депутаты имеют право отказаться от участия во внеочередных выборах в Верховную раду до 8 июля. Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая в интервью изданию "Укринформ".

По ее словам, тогда напротив фамилий таких лиц в бюллетене будет проставлен штамп "выбыл".

"До 8 июля кандидат имеет право добровольно сняться с выборов, поэтому, возможно, что будут случаи, когда на бюллетенях в отдельных одномандатных избирательных округах будут проставлять штамп "выбыл" просто потому, что человек отказался баллотироваться", - рассказала Бернацкая.

Кроме того, секретарь ЦИК сообщила, что комиссия также может до дня голосования отменить регистрацию кандидатов в нардепы, если будут установлены новые факты о несоблюдении ими обязательных законодательных требований для регистрации. Она напомнила, что ключевыми обязательными требованиями к кандидатам является возрастной ценз в 21 год, отсутствие судимости и проживание на территории Украины в течение последних пяти лет, когда выезды за границу не могут превышать более 90 дней непрерывно или более 180 дней в совокупности на год.

Как заверил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, Центризбирком и в дальнейшем будет отменять регистрацию кандидатов, если обнаружит нарушения условий регистрации на выборах в ВР.

Как сообщалось ранее, ЦИК отменил регистрацию экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами на выборах в Верховную раду.

 

Агентство Телевидения Новости

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