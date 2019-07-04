На Харьковщине горят поля: спасатели проверяют, придерживаются ли сельские хозяйства правил противопожарной безопасности

Недавно на одном из фермерских полей неподалеку Новодмитровки Сахновщанского района загорелась пшеница в самой глубине поля площадью в 15 гектар. А на прошлой неделе похожий пожар произошел в Змиевском районе. В общем, заключают спасатели - во время жаркого и засушливого периода последних недель количество возгораний увеличивается с каждым днем. Так с 24 июня по 1 июля пожарные выезжали на тушение пожаров более чем 200 раз из них около 150 были связанные с горением сухостоя и мусора.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Всі ці пожежі сталися коли горіла суха трава а потім вже перейшло на поля де там була пшениця інші зернові. Зараз спекотна погода вона робить те що вигорає спочатку, висихає трава і от як ми бачимо за останній тиждень скільки виїздів у на гасіння пожеж у екосистемах. І ще нагадаю, що основна причина - це людський фактор, необережне поводження з вогнем.

Спасатели сейчас проводят профилактические рейды в местах сбора ранних зерновых культур, чтобы проверить соблюдают ли хозяйства правила противопожарной безопасности. У Сергея Байрачного в хозяйстве 9,5 тысяч гектар земли, выращивают на них все от технических до зерновых культур. Рассказывает, в этом году у них в районе пожаров на полях не было. Впрочем, влажность пока низкая плюс ко всему сильный ветер и всего лишь маленькая искра может уничтожить урожай за считанные минуты. Поэтому в сельском хозяйстве к пожарной безопасности подходят очень ответственно, рассказывает Сергей Байрачный.

Сергей Байрачный, гендиректор СООО "Лан"

Не дай бог іскра, сірник або цигарка не потушена воно дуже швидко все розповсюдиться по полю і може знищити велику кількість врожаю. Поля ми обкошуємо перед збиранням, розрізаємо їх на ділянки, обпахуєм, пропахуємо, щоб в случає якоїсь небезпеки уникнути великих пошкоджень.

Кроме этого на поле где работает отряд уборочной техники - закреплены все необходимые средства пожаротушения, говорят в хозяйстве. Такие как 11-кубовая бочка воды, и огнетушители со специальными лопатами в комбайнах. И, конечно же, дежурная пожарная дружина.

Агентство Телевидения Новости