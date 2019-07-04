Ищут любовь и рожают детей: переселенцы продолжают обустраивать свой быт

Переселенка Инна когда-то жила в Попасной, но из-за боевых действий осенью 2014 года с маленьким сыном на руках была вынуждена уехать из города. Сейчас женщина живет в Краснограде. Жизнь понемногу наладилась, она встретила свою любовь, родила еще и дочь. Однако она хорошо помнит то, что ей пришлось пережить вместе с ребенком.

Инна Чумак, переселенка

Ну, получилось так, что война же продолжается всё сильнее и сильнее, бомбёжки. И в подвал спускались, и бегали с работы - тоже в подвал спускались. Ну, в общем, все хуже и хуже. Поэтому мы вообще надеялись где-то на месяц сюда приехать или на два, но так получилось, что остались здесь

Семья Инны, как и другие 11 семей, до завершения военного конфликта на Востоке получили возможность пользоваться социальным жильем. Всего в ранее аварийном общежитии поселка Дослидное, проживает 26 человек. Здесь и пенсионеры, и молодые семьи с детьми, врачи и шахтеры.

Среди них Виктор Хоменко из Макеевки. Мужчине 65 лет. Всю свою жизнь он работал на шахте, говорит, что хотя было нелегко, менять быт не хотел.

Виктор Хоменко, переселенец

Мы с вещами на этой «инвалидской» машине. Чего я инвалид - я бывший шахтер, два раза в шахте заваливало. Первый раз ломало левую ногу, второй раз завалило - правую оторвало, левую травмировал. На нашу шахту попало два снаряда, вот шахта "Северная", сейчас, кстати, её уже закрыли «ДНРовцы», хотя угля там еще очень много

Когда-то жила в Макеевке и пенсионерка Раиса Сергеевна. Женщина прожила под обстрелами два года, и когда по состоянию здоровья добежать до подвала не хватило сил, дети все же заставили её уехать из города.

Раиса Сергеевна, переселенка

Так бомбили! Земля и небо! Небо горело, земля дрожала. Вот представьте: подъезжает машина, брезент отбрасывает, вот грузовая, там… что там у них - гранатомет или что, и палит у меня между домами, у меня девятиэтажка - дом, была рядом автостоянка, и палит по этим машинам. Люди все повыскакивали, кричат…

В Украинском фонде социальных инвестиций говорят, что объекты для проживания переселенцев появились также в Золочеве, Дергачах, Изюме и других городах. Улучшить жилищные условия смогли почти 300 человек. Выбирали места для обустройства жилья более чем по двадцати критериям.

Сергей Кадыгроб, дир. Вост.регионального представительства Украинского фонда социальных инвестиций

Наявність внутрішньопереміщених осіб, які потребують вирішення соціальних проблем і, зокрема, житла. По друге, це враховувалась наявність або відсутність юридичних проблем з тим об’єктом, який пропонується для реалізації, враховувався екологічний вплив, вплив на оточуюче середовище, враховувалася відстань від центру, враховувалась наявність соціальної інфраструктури поряд

Владимир Максим, городской голова Краснограда

Тут сучасні технології, утеплені стіни, тут є лічильник на кожну квартиру, а головне, що дали можливість. На той час ми повністю закрили питання по переміщеним особам, які до нас звернулися надати їм житло

Пользоваться социальным жильем переселенцы могут до решения конфликта на Востоке или же до момента, пока не смогут по собственному желанию переехать в другое жильё.

Агентство Телевидения Новости