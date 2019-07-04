«Мы им дышим, мы им отравляемся», - харьковчане вышли на акцию «День без полиэтилена»

Елена от полиэтилена отказалась около 4-х месяцев назад. В магазин говорит, ходит с тканевыми мешочками, которые или купила, или же сшила собственноручно.

Елена, участница акции

Мы покупаем, держим в руках ровно три минуты и выбрасываем. Это огромное количество ресурсов, которые мы из нефти, грубо говоря, делаем пластик, который моментально выбрасываем .Который разлагается потом тысячи лет, распадается на нитропластик мы им дышим, мы им отравляемся. Я очень хочу, чтобы мы жили в безопасном мире в безопасной стране. Вот и чтобы все люди могли свободно дышать, пить воду и не подвергаться такой опасности.

У организатора акции Татьяны Несмияновой опыт жизни без полиэтилена немного больше, девушка не пользуется полиэтиленом и пластиком уже больше года, более того - за это время Татьяне удалось привлечь к экологической инициативе с десяток родных и друзей.

Татьяна Несмиянова, координатор и активистка «Fridays for future»

Фотокартки які ми сьогодні показуємо – це фотографії, реальні фотографії несанкціонованих звалищ у Харківській області та Харкові безпосередньо, цим ми намагаємося показати наскільки не відрегульоване споживання пластику і взагалі там викид сміття і наскільки це глобальна велика проблема і пропонуємо шляхи вирішення цього питання.

Для этого, по мнению экоактивистов нужны глобальные программы по переработке и сортировке мусора. Или же начать с малого - вместо пакетов использовать экосумки, бумажные пакеты, сумки-авоськи или рюкзаки.

Ильесс Эль Кортби, участник движения «Fridays for future»

Пластик бывает разных маркировок от переработанного уже из пластика – это черные пакеты до биоразлагаемых, к сожалению, они на деле не разлагаются.

Так пластиковые пакеты, которые все часто используются в повседневной жизни, могут разлагаться от ста и до тысячи лет. И все это происходит на свалках, количество которых, по словам эколога Сергея Шапаренко в Харькове постоянно увеличивается.

Сергей Шапаренко, председатель экологической группы «Печенеги»

В перспективі у нас постійно буде збільшуватися площа сміттєвих полігонів, якщо зараз збільшується несанкціоновані звалища – це погано. Але не набагато краще якщо у нас будуть збільшуватися звалища санкціоновані. В Дергачах вже мусор дівати нема куди і закладається практично новий полігон, обіцяється, що там буде якась переробка, а там подивимося.

Прохожие, которых заинтересовала акция, говорят, что тоже охотно сортировали бы мусор, но в Харькове нет для этого условий.

Николай

Нет, не видел никаких раздельных баков у нас. Хотелось бы ещё батареек больше, куда можно скидывать и вообще. Вообще раздельного мусора никакого нет.

В общем, весь микропластик затем попадает в организм человека через воду и пищу, так по данным Всемирного фонда природы, человек за день поглощает практически одну кредитную карточку.





Агентство Телевидения Новости