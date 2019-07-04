Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:15
Просмотров: 83

На харьковском стадионе "Металлист" ищут взрывчатку

На харьковском стадионе Металлист ищут взрывчатку

Полиция проверяет информацию о заминировании харьковского стадиона «Металлист».

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки на стадионе поступило в полицию сегодня, 4 июля.

Напомним, также сегодня в полицию поступило сообщение о заложенной взрывчатке на станции метро «Спортивная».

В настоящее время полицейские проверяют поступившую информацию.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. 

Правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории стадиона.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 