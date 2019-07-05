Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:50
Просмотров: 31

Правоохранители искали взрывчатку в пяти отелях города

Правоохранители искали взрывчатку в пяти отелях города

4 июля в полицию поступило анонимное электронное сообщение о заминировании ряда гостиниц.

Об этом говорится в суточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.

По их данным, заминированными оказались отель  "Националь" на проспекте Науки, 21 и ряд гостиниц -  "Баден-Баден" в поселке Малая Даниловка, "Деголь" на площади Защитников Украины, 17-а, "Артуа" на проспекте Льва Ландау, 151-в и "India Palac" на улице Матюшенко, 14.

По указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы. Людей эвакуировали.

Однако во время осмотра помещений и прилегающих территорий опасных устройств или веществ не обнаружено.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 