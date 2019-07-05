Сегодня 10:50
Просмотров: 31
Правоохранители искали взрывчатку в пяти отелях города
4 июля в полицию поступило анонимное электронное сообщение о заминировании ряда гостиниц.
Об этом говорится в суточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.
По их данным, заминированными оказались отель "Националь" на проспекте Науки, 21 и ряд гостиниц - "Баден-Баден" в поселке Малая Даниловка, "Деголь" на площади Защитников Украины, 17-а, "Артуа" на проспекте Льва Ландау, 151-в и "India Palac" на улице Матюшенко, 14.
По указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы. Людей эвакуировали.
Однако во время осмотра помещений и прилегающих территорий опасных устройств или веществ не обнаружено.
Загрузка...