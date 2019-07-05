Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:37
Просмотров: 44

Фитнес-клубу придется заплатить крупный штраф из-за тренеров

Фитнес-клубу придется заплатить крупный штраф из-за тренеров

Как  сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области, фитнес-клуб оштрафовали за неправильно оформленных работников.

По данным управления, второй апелляционный административный суд поддержал позицию управления и признал законным постановление о наложении штрафа на предпринимателя за использование труда наемных работников без надлежащего оформления трудовых отношений.

В июле прошлого года инспекторы проверили фитнес-клуб и установили, что четыре человека выполняют работу фитнес-тренеров без надлежащего оформления трудовых отношений.

Во время судебного разбирательства субъект хозяйствования отмечал, что работники на основании договоров гражданско-правового характера арендуют рабочее место для осуществления независимой профессиональной деятельности.

Суд апелляционной инстанции поддержал правовую позицию управления Гоструда. Фирме придется уплатить штраф в размере 670 тысяч гривен. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 