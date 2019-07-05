На Холодной горе рецидивист убил знакомого

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 июля в полицию поступила информация о пожаре в одной из квартир многоэтажки по переулку Резниковскому.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

После ликвидации пожара в квартире, обнаружено тело мужчины в постели. На теле умершего эксперты обнаружили признаки насильственной смерти - ножевое ранение межреберной области.

Полицейские выяснили, что накануне пожара хозяин квартиры распивал алкогольные напитки с малознакомым товарищем. Позже знакомый начал требовать пароли от банковских карточек мужчины, чтобы купить еще алкоголя. Между ними завязалась потасовка во время нее мужчина ударил ножом хозяина квартиры, закрыл ее и ушел с карточками.

Через сутки в доме произошло замыкание электропроводки из-за работающий вентилятор, в результате чего вник пожар.

Злоумышленником оказался неоднократно судимый 40-летний мужчина.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений.

Решается вопрос об избрании меры пресечения виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости