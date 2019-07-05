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"Металлист 1925" определился с соперниками по спаррингам на тренировочном сборе

Металлист 1925 определился с соперниками по спаррингам на тренировочном сборе

Харьковский "Металлист 1925" на своей тренировочной базе в Высоком готовится к старту сезона 2019\20 гг. в Первой лиге. В рамках тренировочного сбора запланировано еще четыре контрольных матча.

Официальный сайт "Металлиста 1925" обнародовал соперников и даты проведения поединков:

7 июля. Ахтырка. "Альянс" (Липовая Долина) - "Металлист 1925"

13 июля. Высокий. "Металлист 1925" - "Металлург" (Запорожье)

16 июля. Высокий. "Металлист 1925" - "Кремень" (Кременчуг)

19 июля. Высокий. "Металлист 1925" - "Олимпик" (Донецк).

Ранее "Металлист 1925" уже провел контрольный поединок против "Руха" из Винников и уступил 1:2. Ниже - видеофрагменты того поединка.


Агентство Телевидения Новости

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