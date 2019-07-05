Голый на крикете

Матч Кубка мира по крикету между сборными Англии и Новой Зеландии прервал выскочивший на поле голый мужчина.

Подобных персонажей, появляющихся на спортивных мероприятиях в чем мать родила, принято называть стрикерами.

Данный стрикер на крикете с минуту гулял по полю голым и в зеленой шапке, пока его не поймали секьюрити и не стали выводить с поля. Все это отображено на первом видео.

На этом все не закончилось. На втором видео видно, как стрикер вырвался из объятий сразу пятерых сопровождавших его секьюрити, и вновь помчал голым по полю.





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