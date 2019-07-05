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Предвыборные нарушения на Харьковщине: открыто 18 уголовных дел

Предвыборные нарушения на Харьковщине: открыто 18 уголовных дел

4 июля заявления о нарушении избирательного законодательства поступили в Московский, Золочевский, Слободской и Шевченковский отделы и отделения полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, поступили два обращения о том, что неизвестные на улице Гвардейцев Широнинцев и проспекте Юбилейном повредили агитационные палатки и угрожают физической расправой.

Также по электронной почте поступила информация по заявлению кандидата в депутаты Верховной Рады Украины о том, что один из кандидатов баллотируется в депутаты ВРУ по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения, чем нарушает требования действующего законодательства Украины при ведении им предвыборной агитации.

Кроме того, в полицию за прошедшие сутки поступили сообщения об обнаружении билбордов и печатной продукции, на которых отсутствуют сведения о заказчике, организации, осуществившей печать, тираже и о лицах ответственных за выпуск, о конфликте между неизвестными на бульваре Жасминова при проведении агитации и проведения на площади Свободы несанкционированного митинга в поддержку одной из партий.

Отметим, в ходе проведения проверок следователями открыты 18 уголовных производств -  по ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя),  ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума),  ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума), 5 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Работниками полиции составлено пять административных протоколов, а всего с начала предвыборной кампании полицией области зарегистрировано 172 сообщение о нарушении Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Агентство Телевидения Новости

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