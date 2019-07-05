ДТП на Пушкинской: полиция проводит служебную проверку действий следователя

По факту действий следователя, которая не провела задержания водителя автомобиля Volkswagen сразу после ДТП на улице Пушкинской, проводится служебная проверка.

Об этом рассказал адвокат потерпевшей Евгений Мельниченко на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал фото документов - удостоверения и паспорта водителя, которые сфотографировала, но не изъяла следовательна месте ДТП. Кроме этого, не была установлена личность ​​пассажирп автомобиля.

Однако, по словам адвоката, он установил личность девушки и имеет документы и доказательства связи с водителем.

Также установлены родственники, знакомые и люди, через которых водитель Volkswagen попал в Украину на учебу в 2016 году. Мельниченко отметил, что он передаст всю информацию следователям, которые должны допросить этих людей.

"Есть уже и список отелей в Стамбуле, где мог останавливаться наш Заиди Ходаифа. Есть информация о его отце, месте работы и адреса, а также о возможном маршруте из Турции в Марокко", - подчеркнул адвокат.

Он добавил, что в Марокко есть люди, которые готовы принимать меры для выдачи иностранца в Украину или привлечения его к ответственности на родине.

Напомним, авария произошла утром 22 июня улице Пушкинской, 48. Водитель автомобиля Volkswagen, гражданин Марокко, совершил наезд на пешехода, а на следующий день он улетел из Украины в Стамбул. Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Сообщение о подозрении в совершении преступления вручено послу Королевства Марокко, а суд дал разрешение на задержание подозреваемого водителя.

Агентство Телевидения Новости