Кто стоит за капремонтом Городской детской поликлиникми №1

Жители Основянского и Слободского районов получат новую детскую поликлинику. В ближайшее время в Городской детской поликлинике №1 по проспекту Героев Сталинграда, 12 будет проведен капитальный ремонт.

Государственные медучреждения вызывают недовольство практически у каждого родителя, которому приходится посещать их с ребенком. Многие уже смирились с ободранными стенами, неудобными скамейками, обшарпанными пеленальными столикам, руководствуясь мнением, что «государственное по умолчанию хорошим быть не может».

– А чего вы хотите от государственного учреждения?! Да, наша поликлиника ужасна, ремонта не было уже лет 20. А что поделать? На походы в частную клинику денег нет,

– рассказывают мамы с колясками, сидя на скамье у входа в Харьковскую детскую поликлинику № 1.

Но в ближайшее время ситуация изменится к лучшему – медучреждение ждет капитальный ремонт. Городская поликлиника получит новую систему отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, а также новые окна. Будет также утеплен фасад и произведен ремонт кровли. Это – результат напряженной работы и эффективного сотрудничества между Европейским Инвестиционным банком и государственными партнерами при содействии народного депутата Анатолия Денисенко.

Политик сумел добиться выделения европейским банком на капремонт колоссальной по нынешним меркам суммы – 85 млн гривен. Народный депутат рассчитывает, что этих средств должно хватить и на ремонт бассейна, которым в прежние годы славилась детская поликлиника № 1 и который сегодня находится в плачевном состоянии.

– Очень важно, чтобы наши дети получали качественную медицинскую помощь. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы семьи с детьми Слободского и Основянского районов, а также всего Харькова могли получать консультации на базе современного и оснащенного медучреждения»,

— заявил Анатолий Денисенко.

Агентство Телевидения Новости