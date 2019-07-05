Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:37
Просмотров: 54

"Ирбагимович" вместо "Ибрагимович". Знаменитый футболист играл в футболке с ошибкой в фамилии

Ирбагимович вместо Ибрагимович. Знаменитый футболист играл в футболке с ошибкой в фамилии

Курьезный случай произошел со "звездным" шведским футболистом американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем.

На календарный матч американской лиги соккера против "Торонто" Ибрагимович вышел, как Ирбагимович. На футболке в написании фамилии оказалась грамматическая ошибка - "Irbachimovic" вместо "Ibrachimovic".

Впрочем, эта описка оказалась счастливой. Ибрагимович - Ирбагимович сделал голевой дубль и принес "Лос-Анджелес Гэлакси" победу со счетом 2:0.

"Irbahimovic"https://football24.ua/svit_tag36/

"Irbahimovic"https://football24.ua/svit_tag36/


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 