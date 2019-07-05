"Ирбагимович" вместо "Ибрагимович". Знаменитый футболист играл в футболке с ошибкой в фамилии

Курьезный случай произошел со "звездным" шведским футболистом американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем.

На календарный матч американской лиги соккера против "Торонто" Ибрагимович вышел, как Ирбагимович. На футболке в написании фамилии оказалась грамматическая ошибка - "Irbachimovic" вместо "Ibrachimovic".

Впрочем, эта описка оказалась счастливой. Ибрагимович - Ирбагимович сделал голевой дубль и принес "Лос-Анджелес Гэлакси" победу со счетом 2:0.

"Irbahimovic"https://football24.ua/svit_tag36/

"Irbahimovic"https://football24.ua/svit_tag36/





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