Судебные разбирательства между патрульным и адвокатом в Харькове

Конфликт, который произошел в феврале прошлого года между патрульным и адвокатом рассматривается уже в третьем суде города. По словам полицейского Дениса Евдокименко, он должен был задержать автомобиль, который разыскивался исполнительной службой за неуплату коммунальных платежей. Но водитель вызвал адвоката, который, по словам патрульного физически препятствовал работе эвакуатора, став между ним и Лексусом. Поэтому, говорит Евдокименко, ему пришлось применить физическое воздействие и наручники. После этого в одном суде адвокату Юрию Кубаю инкриминировали злостное неповиновение полицейскому. Впрочем, административного правонарушения в действиях адвоката суд не обнаружил. В другом суде, который сейчас идёт - патрульному Денису Евдокименко инкриминируют превышение служебных полномочий и подделку документов, а уже в третьем - окружном административном суде рассматривают дело по иску патрульного Евдокименко. Патрульный пытается обжаловать отказ квалификационной дисциплинарной комиссии адвокатуры Харьковской области рассмотреть вопрос о нарушении, по мнению Евдокименко адвокатской этики со стороны Юрия Кубая.

Денис Евдокименко, патрульный полицейский

Позиція відповідача ґрунтується не на виправданні дій Юрія Миколайовича Кубая, а на якомусь звинуваченні мене. І ми сьогодні ставили це питання в суді, чому за скаргою щодо дій саме Кубая жодної перевірки проведено не було, чому найголовніший доказ відеозапис подій з нагрудного відео-регістратора чому КДК його не розглядала.

На этом видео, по словам Евдокименко, четко видно, как Кубай физически препятствовал его работе как полицейскому стоя между автомобилем и эвакуатором. А вот представитель КДК ставит под сомнение источник происхождения данного видео, говоря, что если оно получено незаконно, то не может рассматриваться как доказательство.

Юрий Кубай, адвокат

Подання цього позову, подання цієї скарги я розцінюю ніщо інше як вплив обвинуваченого в незаконний спосіб на потерпілого, тобто він у будь-який спосіб намагається довести, що він діяв у рамках чинного законодавства.

- Ну ви вказуєте ви знаходилися перед капотом ви спілкувались з представниками поліції. - Да. - Потім під’їхав евакуатор то есть в якийсь момент ви знаходилися. - І поліцейський мене через проїзжу шість метрів замість того щоб дати команду зробити крок назад де був тротуар він мене через проїзжу частину силоміць виштовхав одягнувши потім кайданки. - Я взагалі маю на увазі, тобто фактично це було в якийсь момент. - Ну в якийсь момент це було, я тим самим намагався привернути увагу поліцейського, надай будь-ласка документи на підставі яких здійснюється евакуація.

На рассмотрении адвокат Юрий Кубай, который проходит в данном процессе как 3-е лицо, поднял вопрос о адвокатской этике адвоката Мельниченко, ведь по словам Кубая Мельниченко позволяет себе оценивать его действия как террористические.

Юрий Кубай, адвокат

Я думаю, що це буду предметом уже іншого судового розгляду оскільки вважаю, що своїми діями він все ж таки порушив правила адвокатської етики. Ну, не чемно, не доброзичливо, висловлювався стосовно мене.

- В даному випадку назвавши мене мікротерористом. - Та не вас же. - Це був комплімент? - Це трактовка ваших дій і це не є ні компліментом ні засудженням я з повагою до вас, ви ж знаєте, я з повагою відношусь, однак ми про що говорим, що моя поведінка вона є. Ну як її обізвати. Я її так просто називаю умовно.

Евгений Мельниченко, адвокат Д. Евдокименко

Коли адвокат блокує автомобіль наприклад своїм тілом то по суті він ставить поліцейського перед вибором, або ви будете протягувати автомобіль на платформу через мене, що вони робить не будуть тобто фізично завадити під загрозою заподіяння собі або під загрозою не заподіяння собі шкоди.

На следующем судебном заседании должны исследовать материалы дела и провести судебные дебаты.





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