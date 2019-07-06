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В Первомайском районе горела сухая трава и камыш: погиб мужчина

В Первомайском районе горела сухая трава и камыш: погиб мужчина

5 июля спасатели 41 раз выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний. Из них 31 случай - это пожары сухой травы, пшеницы, хвойной подстилки, стерни, тростника и мусора. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным ведомства, общая площадь пожаров превысила 12 га. В результате пожаров уничтожено около 1 га озимой пшеницы в с. Николаевка Зачепиловского района, 2 га стерни от скошенной пшеницы в с. Шевченково Первомайского района и 150 кв.м. хвойной подстилки Красноградского лесничества.

Кроме того, вблизи с. Марьевка Первомайского района горел камыш и сухая трава на площади около 1,5 га. Во время ликвидации пожара спасателями на пепелище было обнаружено тело мужчины. Личность, возраст а также обстоятельства гибели мужчины сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, что сейчас на Харьковщине наблюдается самая высокая пожарная опасность и существует большая угроза возникновения возгораний из-за повышение температуры. Спасатели в очередной раз просят не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

 

Агентство Телевидения Новости

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