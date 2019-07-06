В Харьковской облгосадминистрации произойдут кадровые перемены - Светличная

Юлия Светличная сообщила, что кадровые и структурные изменения произойдут на всех уровнях органов власти в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

По словам губернатора, в ближайшее время начнут обновлять управленческие команды, работающие в районных государственных администрациях Харьковской области. Принципиальные изменения произойдут и в областной государственной администрации - как в структуре, так и в кадровом составе.

Кроме того, планируется проанализировать эффективность работы всех территориальных органов центральной власти и государственных предприятий - для того, чтобы представить свои выводы и предложения Президенту и новому составу правительства, которое будет сформировано после выборов в Верховную Раду Украины.

Агентство Телевидения Новости