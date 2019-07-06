Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:38
Просмотров: 58

На проспекте Гагарина из-за короткого замыкания эвакуировали 20 человек

На проспекте Гагарина из-за короткого замыкания эвакуировали 20 человек

Пожар произошел 5 июля в 22:31 в квартире девятиэтажного жилого дома по проспекту Гагарина, 72.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, на момент прибытия спасателей в комнате квартиры на восьмом этаже жилого 9-этажного дома горели домашние вещи и мебель на площади около 10 кв.метров.

Из-за задымления лестничной клетки спасателям пришлось эвакуировать на свежий воздух 20 жителей квартир верхних этажей дома. В 22:51 пожар был локализован, а в 00:03 полностью ликвидирован. 

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание удлинителя.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 