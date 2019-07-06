Детали убийства девочки-подростка в Днепропетровской области

Тело 13-летней Инны Дубик около двух недель пролежало в лесополосе вблизи села Мироновка, где проживала девочка, пока полиция не задержала подозреваемого в убийстве.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Об исчезновении девочки ее мать сообщила полицейским 29 июня, хотя ребенок ушел из дома еще 23 числа и с тех пор не возвращался.

В тот же день была организована поисковая операция, к которой присоединились волонтеры, местные жители и работники Нацгвардии. Также рассматривались версии, что Инна может находиться у знакомых в г. Желтые Воды.

"В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след 24-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней. Он рассказал обстоятельства преступления и признался, где спрятал тело. Вечером 5 июля тело ребенка со следами насильственной смерти обнаружили в лесополосе вблизи села, где девочка проживала. По предварительному заключению судмедэкспертизы, смерть девочки наступила около 2-х недель назад", - говорится в сообщении полиции.

Подозреваемый признался, что изнасиловал девочку, после чего убил и спрятал тело. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Дважды судимому 24-летнему мужчине грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Агентство Телевидения Новости