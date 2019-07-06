Вице-мэр обратился в полицию из-за акции с виселицами

Вице-мэр Андрей Руденко подал заявление в полицию из-за размещения на площади Конституции виселиц.

Об этом сообщает "UA:Харьков".

Чиновник расценивает данную акцию как угрожающую его жизни.

"Вчера я написал заявление в полицию, прокуратуру, ОБСЕ и обмудсмену. Вопрос не в этом, вы поймите. Я прихожу домой, а меня 8-летний внук спрашивает, украл ли я что-то, обманул ли кого-то", - говорит сам Руденко.

По словам пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виты Дубовик, заявление от Андрея Руденко зарегистрировали 5 июля. Квалификацию происшествия сотрудники прокуратуры еще не предоставили. На этой же неделе из-за акции прокуратура получала коллективную жалобу от депутатов городского совета.

Напомним, виселицы были установлены 1 июля, членами "Национального корпуса". На них повесили чучела, которые изображали депутатов и чиновников горсовета,которые голосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. Среди портретов был и портрет вице-мэра Андрея Руденко.

Агентство Телевидения Новости