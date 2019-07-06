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Определился чемпион по поеданию хот-догов

Определился чемпион по поеданию хот-догов

В Нью-Йоркке состоялся ежегодный чемпионат по поеданию хот-догов. Победителем становился тот, кто съест их наибольшее количество за 10 минут.

Победу одержал, причем уже в 12-й раз, 35-летний американец Джоуи Честнат по прозвищу "Челюсти". Он впихнул в себя 71 хот-дог. Честнату принадлежит и рекорд, установленный в прошлом году - 74 съеденных хот-дога.

На сей раз после победы он сказал, что чувствует, что ему следует съесть еще парочку хот-догов.

Среди женщин чемпионкой стала 33-летняя Мики Судо. Это ее шестая победа подряд. На сей раз она употребила 31 хот-дог за 10 минут, не дотянув 6 хот-догов до рекорда.


Агентство Телевидения Новости

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