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Из бамбука и пластика. Футбольный клуб представил самую экологичную в мире форму

Из бамбука и пластика. Футбольный клуб представил самую экологичную в мире форму

"Форест Грин Роверс", выступающий в четвертом по силе английском футбольном дивизионе, представил форму, в которой будет играть в новом сезоне.

Эта форма на 50 процентов состоит из бамбука и на 50 процентов из пластика и считается самой экологичной в мире.

Сам же футбольный клуб "Форест Грин Роверс" позиционирует себя, как экологичный. В частности, при освещении клубной базы и стадиона используется энергия от возобновляемых источников, для полива поля - дождевая вода, при обедах на базе - вегетарианская пища.


Агентство Телевидения Новости

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