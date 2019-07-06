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Тяжелейший нокаут за 10 секунд чемпионского боя
Супербыстротечным оказался боксерский поединок в первом среднем весе за пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
В Алматы дрались бывший китаец, а ныне граждданин Казахстана Канат Ислам против доминиканца Хулио Де Хесуса.
Первый же удар Ислама, нанесенный на 7-й секунде, оказался для соперника роковым. После чего казахский боксер ударил еще дважды, и Де Хесус лишися чувств. Далее доминиканца еще долго приводили в сознание.
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