Тяжелейший нокаут за 10 секунд чемпионского боя

Супербыстротечным оказался боксерский поединок в первом среднем весе за пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

В Алматы дрались бывший китаец, а ныне граждданин Казахстана Канат Ислам против доминиканца Хулио Де Хесуса.

Первый же удар Ислама, нанесенный на 7-й секунде, оказался для соперника роковым. После чего казахский боксер ударил еще дважды, и Де Хесус лишися чувств. Далее доминиканца еще долго приводили в сознание.





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