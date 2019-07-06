Доступ к реестру деклараций будет временно ограничен - НАПВК

НАПВК предупреждает о возможных временных технических ограничениях доступа в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления.

Соответствующая информация размещена в субботу на странице НАПВК в Facebook.

"Сообщаем, что по информации Государственного предприятия «Украинские специальные системы», в связи с проведением регламентных работ на его технической площадке доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, с использованием личных ключей и квалифицированных сертификатов открытых ключей квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг АЦСК «MASTERKEY» ООО «АРТ-МАСТЕР» и ЦСК Государственной пограничной службы, могут быть ограничены ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочное время завершения регламентных работ - 10:00 8 июля 2019.

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