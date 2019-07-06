Секретарь Лозовского горсовета снялся с выборов - названа причина

Секретарь Лозовского горсовета Сергей Коба шел на выборы от партии «Европейская солидарность» на 179-м округе.

Однако, согласно информации на сайте Центризбиркома, он подал обращение об отказе баллотироваться в среду, 3 июля.

Об этом сообщает UA: Харьков.

По словам представителя ЦИК Константин Хивренко, обращения от кандидата рассмотрят в течение трех дней.

Коба на странице в Facebook объяснил свое решение так: "Мы провели опрос среди лозовчан и увидели довольно печальную картину. Может случиться так, что представлять наш город будут люди, которые не только не знают его проблем, а даже слабо представляют где он находится. Я не имею права руководствоваться только собственными амбициями, я должен руководствоваться интересами нашей громады. Поэтому взвесив все за и против, я решил снять свою кандидатуру и поддержать голову Харьковского областного совета Чернова Сергея Ивановича".

Агентство Телевидения Новости