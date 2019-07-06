В Египте археологи обнаружили текст древней песни о любви

Чешские археологи обнаружили в саркофаге египетского жреца Инти папирус с песней о любви.

Об этом сообщает ZN.ua.

"Гробница располагается на территории некрополя фараонов и знати в Абусире в окрестностях древнего Мемфиса. Сам Инти жил в период Древнего царства, на рубеже XIX и XVIII веков до нашей эры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что находка примечательна еще тем, что, судя по текстам, высеченным на стенах усыпальницы, жрец был довольно жестким человеком, которому была чужда сентиментальность. Археологи расшифровали текст песни и перевели его.

Песня рассказывает о любви юноши по имени Яса к девушке, имя которой не называется. Юноша признавался, что был очарован красотой своей избранницы.

Исследователи отмечают, что находка уникальна тем, что ранее считалось, что древние египтяне составляли только религиозные тексты. Интересно также то, что песня о любви была найдена в саркофаге служителя культа.

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