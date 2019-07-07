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На Донбассе 26 обстрелов за сутки - ранены пятеро военных

На Донбассе 26 обстрелов за сутки - ранены пятеро военных

За минувшие сутки, 6 июля, вооруженные формирования РФ 26 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре – боевые травмы.

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг 8 раз применил запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм.

Противник также открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки, 6 июля трое оккупантов уничтожены. С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

 

Агентство Телевидения Новости

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