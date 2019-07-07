Семь новых объектов внесены в Список Всемирного наследия

Вчера, 6 июля, в ходе сессии Комитет Всемирного наследия, заседание которого проходит в Баку, включил семь новых культурных объектов в Австралии, Бахрейне, Китае, Индии, Индонезии, Японии и Лаосской Народно-Демократической Республике в Список Всемирного наследия. Рассмотрение объектов продлится до сегодня, 7 июля.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз ЮНЕСКО.

В Список Всемирного наследия были включены следующие объекты (в порядке рассмотрения):

Могильные курганы Дильмун (Бахрейн).

Объект "Могильные курганы Дильмун" относится к периоду 2050-1750 гг. до н.э. и включает 21 археологический памятник в западной части острова. Шесть из этих объектов - курганные поля, в состав которых входит от нескольких десятков до нескольких тысяч курганов. В целом насчитывается около 11 774 мест захоронения, сначала построенных в форме невысоких цилиндрических башен. Другие пятнадцать объектов включают семнадцать королевских курганов, возведенных в форме двухуровневых похоронных башен. Эти курганы свидетельствуют о существовании примерно во II тысячелетии до н.э. древней цивилизации Дильмун, во времена которой Бахрейн служил торговым центром. Процветание города позволило жителям развить сложную похоронную практику, распространенную среди всех групп населения. Курганы Дильмун по-настоящему уникальны и отличаются своим масштабом, количеством, концентрацией, а также наличием уникальных деталей, как, например, погребальные камеры с альковами.

Культурный ландшафт Будж Бим (Австралия).

Культурный ландшафт Будж Бим расположен в регионе коренного народа Гундитжмара на юго-востоке страны. Этот объект включает вулкан Будж Бим, То-Рак (Озеро Конда), водно-болотные угодья Куртонитжа и Тайрендарру - область на юге со скалистыми хребтами и большими болотами. Потоки лавы Будж Бим, соединяющие эти три элемента, позволили народу Гундитжмара создать одну из крупнейших и старейших в мире сетей аквакультуры. Эта сложная система, состоящая из каналов, плотин и дамб, используется для сдерживания паводковых вод и создание рыбохозяйственного бассейна с целью вылова и разведения австралийского речного угря (Anguilla australis), который служил ключевым элементом социально-экономического развития региона в течение шести тысячелетий.

Руины древнего города Лянчжу (Китай).

Руины древнего города Лянчжу, что относится к периоду позднего неолита в Китае (около 3300-2300 гг. до н.э.), расположенные в дельте реки Янцзы на юго-восточном побережье страны. Лянчжу - древняя региональная держава c единой системой верований, в основе которых лежало выращивания риса. Данный объект Всемирного наследия состоит из четырех зон: Яошань, плотина в верхнем устье реки, плотина в нижнем устье реки и древний город. Руины Лянчжу является выдающимся примером древней городской цивилизации. Город имел развитую систему водоснабжения и городского планирования, земляные памятники, а также социальную иерархию, о чем свидетельствуют различия в погребальных памятниках.

Город Джайпур, Раджастхан (Индия).

Укрепленный город Джайпур, расположенный в штате Раджастхан на северо-западе Индии, был основан в 1727 году Савай Джай Сингхом II. В отличие от других городов региона, расположенных на холмистой местности, Джайпур был основан на равнине и спроектирован в соответствии с канонами ведической архитектуры, к которым относится прямоугольное расположение кварталов. По обе стороны улиц размещаются непрерывной линией торговые лавки c колоннами, которые, соединяясь в центре, образуют большие площади, называемые chaupars. Рынки, магазины, жилые дома и храмы, построенные вдоль главных улиц, имеют сходные по своей архитектуре фасады. Городское планирование отражает взаимопроникновение идей древних индуистских, а также современных могольских и западных культур. Задуманный как торговая столица, Джайпур сохраняет свои местные коммерческие, ремесленные и кооперативные традиции и по сей день.

Наследие добычи угля Омбилин в Савалунто (Индонезия).

Этот промышленный объект, расположенный в изолированном регионе Суматры, был создан голландским колониальным правительством с целью добычи, переработки и транспортировки высококачественного угля с конца XIX до начала XX веков. Главную рабочую силу этого промышленного центра составляли местные жители, а также осужденные к труду жители районов, контролируемых голландцами. Этот объект Всемирного наследия включает рудник, шахтерский городок, хранилища угля в порту Еммахавен и железнодорожную сеть, связывающую шахты с прибрежными объектами. Наследие добычи угля Омбилин - интегрированная система, которая позволяла осуществлять глубинную добычу, переработку, транспортировку и отгрузку угля.

Группа курганов Модзи-Фуруити Кофунгун: гробницы древней Японии (Япония).

Этот объект, расположенный на плато над Осакской равниной, включая 49 кофун (в переводе с японского "кофун" означает "древний курган"). Кофун могли быть разных размеров и форм, в том числе в форме круга, квадрата, морского гребешка или замочной скважины. Эти гробницы предназначались для представителей элиты и содержали различные погребальные предметы: оружие, доспехи и украшения. Внешнюю часть кофун украшали глиняные фигуры, известные как ханива, которые изготавливались в форме цилиндров, жилищ, орудий труда, оружия и силуэтов людей. С 160 тысяч кофун, расположенных на территории страны, эти 49 мест захоронения дают полное представление о периоде Кофун (III - VI вв. н.э.). Они демонстрируют различия между социальными классами того времени и свидетельствуют о сложной похоронной системе.

Мегалитические кувшины в Сиангкхуанг Долина кувшинов (Лаосская Народно-Демократическая Республика).

Долина кувшинов, расположенная на плато центрального Лаоса, получила свое название от более 2100 трубчатых по форме мегалитических кувшинов, которые использовались в погребальных обрядах в железном веке. Данный объект состоит из 15 элементов и включает большие кувшины из резного камня, каменные диски, вторичные захоронения, надгробия, карьеры и похоронные предметы, датируемые 500 г. до н.э. - 500 г. н.э. Эти мегалитические кувшины и связанные с ними элементы являются наиболее ярким свидетельством цивилизации железного века, которая изготовляла и использовала эти объекты до своего исчезновения примерно в 500 году н. е.

43-я сессия Комитета Всемирного наследия продлится до 10 июля.

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