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Авиаудар в Сирии: погибли 13 детей
В результате авиаудара по городу Мухамбаль в провинции Идлиб погибли около 20 человек, в том числе 13 детей.
Об этом говорится в сообщении Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.
"Около 20 мирных жителей, в том числе 13 детей и одна женщина, были убиты в результате удара военных самолетов сирийского режима, боевых самолетов России, а также наземного обстрела", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авиаудар был нанесен в зоне деэскалации.
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