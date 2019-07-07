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Авиаудар в Сирии: погибли 13 детей

Авиаудар в Сирии: погибли 13 детей

В результате авиаудара по городу Мухамбаль в провинции Идлиб погибли около 20 человек, в том числе 13 детей.

Об этом говорится в сообщении Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

"Около 20 мирных жителей, в том числе 13 детей и одна женщина, были убиты в результате удара военных самолетов сирийского режима, боевых самолетов России, а также наземного обстрела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиаудар был нанесен в зоне деэскалации.

Агентство Телевидения Новости

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