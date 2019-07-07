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Где в Харькове сегодня нет воды?

Где в Харькове сегодня нет воды?

В некоторых домах Харькова сегодня, 7 июля, временно нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по следующим адресам,

Киевский район: ул. Энтузиастов, 5 (п. №1, стояк), пер. 2-й Лесопарковский, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 8 июля

Московский район: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 68 (п. №3, стояк), наб. Автострадная, 11 (п. №1), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №3, стояк),  50 (п. №6, стояк), ул. Рудинская (ч/с), ул. Ушакова (ч/с), ул. Артельная (ч/с), ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с), ул. Вятская (ч/с), ул. Половецкая (ч/с), ул. Дарницкая (ч/с), ул. Муравьева (ч/с), ул. Сергеевская, 8, 8-а до 20:00 

Новобаварский район: ул. Китаенко, 1, 1-а, 3-а до 20:00 

Слободской район: пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк), пр. Московский, 122 (п. №1), пр. Героев Сталинграда, 41-а (п. №1, стояк), ул. Дизельная, 18 (п. №7, спаренный стояк), ул. Зерновая, 55-б (стояк) до 20:00 8 июля

Шевченковский район: ул. Ахсарова, 17 (п. №7, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №3, стояк), 197(п. №5, стояк), 199, ул. Деревянко, 4-а (п. №1), 50 (п. №3, стояк), ул. Отакара Яроша, 19-а (п. №2), ул. Шекспира, 16 (п. №2),  ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с) до 20:00.

Агентство Телевидения Новости

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