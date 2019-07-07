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В Киевском районе произошел пожар в многоэтажке: 15 человек эвакуированы

В Киевском районе произошел пожар в многоэтажке: 15 человек эвакуированы

Пожар произошел 6 июля в 13:54 в квартире многоэтажного жилого дома по улице Новоалександровская, 54-а.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, на момент прибытия спасателей в комнате квартиры на четвертом этаже жилого 5-ти этажного дома горели кухонная мебель и домашние вещи на площади около 5 кв.метров.

Из-за сильного задымления лестничной клетки спасателям пришлось эвакуировать на свежий воздух 15 жителей из соседних квартир дома.

В 14:39 пожар был локализован, а в 15:23 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при использовании газовой печи.

Агентство Телевидения Новости

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