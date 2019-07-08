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На Донбассе из-за разрыва мин ранен мирный житель

На Донбассе из-за разрыва мин ранен мирный житель

В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями поселка Новгородское ранение получил местный житель.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По данным украинской стороны СЦКК, поздно вечером 6 июля боевики обстреляли поселок Новгородское Донецкой области. Известно, что противник вел огонь из оккупированной Горловки.

В результате разрыва мин калибра 82 мм повреждены окна в частном доме по ул. Славянской и ранен мужчина 1941 года рождения. Вражеская мина разорвалась в нескольких метрах от его дома. в настоящее время известно, что пострадавший находится в больнице в городе Торецк.

По факту обстрела, наблюдательной группой украинской стороны СЦКК осуществлена фотофиксация.

 

Агентство Телевидения Новости

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