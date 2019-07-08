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На Харьковщине объявлено штормовое предупреждение
В Харьковской области объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, сегодня, 8 июля, с 21:00 на территории Харькова и области действует штормовое предупреждение.
Так, синоптики прогнозируют грозу, кратковременное шквалистое усиление ветра до 15-24 м/с и сильный дождь - количество осадков может достигнуть 15-49 мм.
Cпасатели предупреждают, что это I уровень опасности.
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