Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:40
Просмотров: 46

Мужчина пытался вывезти на территорию России икону Св. Николая

Мужчина пытался вывезти на территорию России икону Св. Николая

Как сообщили в ГУ ГФС Украины в Харьковской области,  в пункте пропуска "Пески" таможенники обнаружили икону Святого Николая, которую украинец пытался незаконно вывезти на территорию Российской Федерации.

Во время проверки авто гражданина Украины под личными вещами в чемодане мужчины таможенники обнаружили икону с изображением Святого Николая, которая имеет признаки старины.

В отношении правонарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Назначена дополнительная экспертиза, которая должна установить, является ли обнаруженная икона исторической или культурной ценностью.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 