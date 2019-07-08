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9-летний ребенок погиб в ДТП в Нововодолажском районе (видео)

9-летний ребенок погиб в ДТП в Нововодолажском районе (видео)

Сегодня в 15-05 на трассе Харьков-Красноград-Перещепино в отбойник врезался автомобиль Renault, в котором ехала семья с двумя детьми - водителю 31 год, его жене 30 лет, двум девочкам по 9 лет. От полученных травм одна из девочек скончалась на месте, ее сестра доставлена в больницу с матерью. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, у пострадавших многочисленные травмы, пострадавшие госпитализированы в харьковскую больницу.

Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства уточняются.


Агентство Телевидения Новости

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