"Укрпочта" выпустила конверт в поддержку пленных моряков

"Укрпочта" выпустила конверты с надписью "Украина ждет вас" и изображением кораблей в море.Конверт с картиной художницы Беаты Куркуль "Маленький кораблик, возвращайся домой", которая была создана в поддержку украинских военнопленных моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива, выйдет тиражом 50 тыс. экземпляров.

Художница рассказала, что создала картину через несколько дней после захвата 24 украинских моряков.

"Мне захотелось как-то конструктивно выразить свое отношение к событию. Эта работа очень понравилась одной из семей захваченных моряков – со мной связалась Евгения Эйдер. И это вылилось в большой проект. Сейчас есть выставка, где более 20 художников, взяв эту картину за основу, создали экспозицию более чем из 20 картин с этими тремя кораблями", – рассказала Куркуль.

Отмечается, что тираж конверта – 50 тысяч экземпляров. Погашение конверта специальным почтовым штемпелем было запланировано на 7 июля.

Агентство Телевидения Новости