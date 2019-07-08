Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:03
Просмотров: 43

"Укрпочта" выпустила конверт в поддержку пленных моряков

Укрпочта выпустила конверт в поддержку пленных моряков

"Укрпочта" выпустила конверты с надписью "Украина ждет вас" и изображением кораблей в море.Конверт с картиной художницы Беаты Куркуль "Маленький кораблик, возвращайся домой", которая была создана в поддержку украинских военнопленных моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива, выйдет тиражом 50 тыс. экземпляров.

Художница рассказала, что создала картину через несколько дней после захвата 24 украинских моряков.

"Мне захотелось как-то конструктивно выразить свое отношение к событию. Эта работа очень понравилась одной из семей захваченных моряков – со мной связалась Евгения Эйдер. И это вылилось в большой проект. Сейчас есть выставка, где более 20 художников, взяв эту картину за основу, создали экспозицию более чем из 20 картин с этими тремя кораблями", – рассказала Куркуль.

Отмечается, что тираж конверта – 50 тысяч экземпляров. Погашение конверта специальным почтовым штемпелем было запланировано на 7 июля.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 