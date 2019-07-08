Одессит "взорвал" Kickstarter своим изобретением

Одесский фильммейкер Артем Гавр запустил на Kickstarter кампанию по сбору денег на создание гаджета для камеры с кинематографическими эффектами и собрал более 775% от нужной суммы.

Одессит собрал 8 577 вместо 1 100 долларов США.

Проект называется Wingo Pro. Это — крепление для камеры, позволяющее снимать видео с кинематографическими эффектами.

Это, в частности, «заморозка»: Wingo Pro умеет останавливать время как для объектов в фокусе, так и на фоне. Такие эффекты использовались в «Матрице» и других известных фильмах.

Пожертвовавшим деньги на Kickstarter доставят гаджет в конце августа — сентября этого года. Сейчас он продается по цене 55 долларов за штуку.





Агентство Телевидения Новости