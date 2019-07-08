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Плетение венков, мастер-классы и корчевание пней. Жители Салтовки отметили праздник Ивана Купала

Плетение купальских венков и даже корчевание пней. Праздник Ивана Купала жители Салтовки отмечали на Журавлевском водохранилище. Гостем праздника стал актер Валерий Чигляев - звезда легендарного мультфильма "Остров сокровищ". Развлекал всех в роли главного пирата.

Отдать вам папоротник, который исполняет чудеса. Жалко отдавать вам, я жадный, но наверное, отдам, но я сегодня приехал не с пустыми руками. С добычей. Это Константин Грубич.

Телеведущий Константин Грубич отвечал за кухню - на мастер-классах рассказывал как готовить украинские вкусности и волшебное печенье. Важным моментом праздника стало выкорчевывание пней. Представители "Зе! Команды" вместе с другими горожанами продемонстрировали как будут бороться с коррупционерами среди депутатов Верховной Рады.

Андрей Одарченко, представитель "Зе! Команды" (Салтовка):

Политическими пнями мы считаем тех политиков, которые по 15, 20, 25 лет сидят в Верховной Раде, соответственно прикрываются депутатской неприкосновенностью и ничего не делают. То есть они уже долго сидят, а ничего в жизни у нас не меняется, ничего не происходит, поэтому это пень символизирует этих людей, которых необходимо выкорчевать оттуда. И вот мы сегодня демонстративно их выкорчевывали с молодежью.

 

Агентство Телевидения Новости

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