Двое погибших на Шевченко, утопленная иномарка на Клочковской, восемь пострадавших на трассе Харьков-Киев - резонансные ДТП за последние дни

На месте смертельного ДТП в самом центре сегодня лежат свежие цветы. На выходных ночью здесь столкнулись два автомобиля, за рулем одного из них был работник полиции. Дело уже передано в Государственное бюро расследований.

Александр Белка, пресс-секретарь территориального управления ГБР:

Автомобіль марки "Чері Аморе" під керуванням помічника оперативного чергового Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області. На перехресті вулиці Шевченка і Білгородського узвозу не виконав вимогу знаку стоп і не надав перевагу у русі автомобілю "Део Ланос". Внаслідок ДТП водії обох автомобілів загинули на місці, а пасажири з травами доставлені до міської лікарні.

Утром того же дня произошло еще одно резонансное ДТП - на Алексеевском водохранилище владельцы случайно утопили свою машину. К счастью, и водитель, и пассажиры успели из нее выскочить. Патрульные составили на владельца протоколы по статье 124 - нарушение правил дорожного движения, и статье 130, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения административного кодекса Украины. Доставать машину - Volkswagen Passat - пришлось работникам ГСЧС.

Игорь Лупандин, начальник пресс-службы ГСЧС:

До місця події були направлені наші підрозділи, в першу чергу це водолази, бо автомобіль знаходився під водою, а також там була рослинність, дерева росли, тобто потрібно було спочатку опуститися на дно, щоб закріпити лебідку, трос з лебідки, щоб її звідти витягти. А потім спеціальними автомобілями цю автівку дістали на берег.

А сегодня утром Киевский районный суд взял под стражу без права внесения залога водителя "Hyundai", который подозревается в том, что он стал причиной ДТП на трассе Киев-Харьков-Довжанский. В результате аварии погиб один человек, а семеро были травмированы - сообщают в прокуратуре.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора области:

"Водій автомобілю "Hyundai" виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з пасажирським мікроавтобусом "Ford". Один з пасажирів мікроавтобусу загинув на місці, ще шість пасажирів та водій "Ford" отримали численні травми різного ступеню тяжкості. Також водій "Hyundai" також отримав тіслесні ушкодження, зараз перебуває в лікарні.

Подозрение ему объявлено по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Агентство Телевидения Новости