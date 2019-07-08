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Апелляция прокуратуры по делу фейковых "минёров": почему слушание перенесли?

Апелляция прокуратуры по делу фейковых минёров: почему слушание перенесли?

В апелляционном суде сегодня планировали рассмотреть апелляционные жалобы по мере пресечения двум подозреваемым, которым инкриминируют ложные «заминирования» в Харькове. Двух киевлян задержали по месту работы 28 июня, они «айтишники» и, по данным следствия, рассылали ложные сообщения о «заминировании» торговых центров в период с 4 по 9 мая. Однако на слушание не явились адвокаты подозреваемых.

Иван Маловичко, подозреваемый:

Мої захисники заздалегідь повідомили про причину неявки та вказали саму причину, тому я прошу згідно частини 1 та 4 статті 324 КПК відкласти розгляд справи на іншу дату.

Антон Есин, подозреваемый:

Они заранее предупредили суд о своей неявке. Я передам документ, у них очень важное дело, криминальное.

К двум подозреваемым, постановлениями следователя судьи Киевского суда, была применена мера пресечения в виде содержания под стражей на период досудебного расследования - до 26 августа. Также была определена сумма залога - почти полтора миллиона гривен каждому. Сейчас за обоих ребят уже внесли деньги и их выпустили из СИЗО. Учитывая заблаговременно направленное ходатайство, суд принял решение отложить рассмотрение апелляционной жалобы.

Виктория Яковлева, судья:

Колегія приймає рішення перенести розгляд апеляційної скарги на 15 липня 2019 року на 9 годину 30 хвилин.

Данное дело рассматривают по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины – «террористический акт». Если вину обвиняемых докажут, им грозит до 12 лет колонии.


Агентство Телевидения Новости

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