В Харькове дожди пришли на смену жаре

Тем, кто любит жару, на этой неделе в Харькове нечего делать. Ведь, во-первых, по прогнозам синоптика, жарко не будет. Во-вторых - еще и ожидается дождливая погода.

Евгения Ляшенко, заведующая сектором метеопрогнозов Харьковского регионального Гидрометцентра:

Сегодня особенного ничего мы не ожидаем, все грозы остались в более южных регионах, у нас несколько холодновато для развития грозовой деятельности, поэтому наша погода определяется только вот сегодня, только выпадением дождя. Есть вероятность того, что где-то по югу, там в Краснограде, Лозовой, могут быть местами грозы.

По словам Евгении Ляшенко, погодные условия будут соответствовать желтому уровню опасности. Всего в гамме цветных уровней погодной опасности их четыре. Зеленый - это когда опасных и неблагоприятных погодных явлений не ожидается; желтый - погодные условия потенциально опасные, возможны осадки, гроза, возростание порывов ветра. Далее идут еще оранжевый и красный уровни - со значительными осадками и ураганами. Следует отметить, что согласно синоптическим исследованиям, такого дождя, как прошел в Харькове сегодня, не было здесь в июле уже несколько лет. Однако на этой неделе следует настроиться именно на такую погоду.

Евгения Ляшенко, заведующая сектором метеопрогнозов Харьковский регионального Гидрометцентра:

Равно как и завтра, тоже мы ожидаем местами грозы и днем местами по области усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. То есть, опять же, особенного ничего такого штормового мы не ожидаем. Достаточно обычная погода.

Учитывая то, что на прошлой неделе было зафиксировано масимальный уровень пожарной опасности из-за засухи, такие погодные условия достаточно своевременны и уместны, говорят синоптики. Касательно температуры воздуха, в ближайшие дни в Харькове она будет составлять днем 16-23 градусов.





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