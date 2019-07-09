В городе хотят создать «умную» систему парковок

Вице-мэр Игорь Терехов 8 июля провел встречу с представителями компании «Vodafone Украина», на которой обсуждались вопросы создания в городе усовершенствованной системы парковки транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Менеджер проекта «Смарт-паркинг» компании «Vodafone Украина» Анастасия Челядник поделилась его подробностями.

«Основные преимущества для владельцев автомобилей состоят в том, что они будут экономить время и топливо, а также смогут рассчитываться за парковку по безналу. С помощью мобильного приложения водители получат возможность проверить наличие свободных мест на любой парковке в городе и проложить туда маршрут, а не кружить по улицам в поисках свободного места. Также эта система дает дополнительные доходы для бюджета города за счет увеличения контроля оплаты. Инспекторы по парковке с помощью мобильного приложения также смогут оперативно отслеживать ситуацию на каждой из площадок», - рассказала она.

В горсовете позитивно оценили предложения по усовершенствованию системы парковок.

«Мы заинтересованы реализовать такой проект первыми в Украине. Это должна быть комплексная стратегия, направленная на все парковки – круглосуточные, временные, многоуровневые», - подчеркнул вице-мэр Игорь Терехов.

Предполагается, что на тестирование пилотного проекта по парковкам понадобится два месяца.

Агентство Телевидения Новости