Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:12
Просмотров: 63

На окружной врезался в отбойник и перевернулся Mitsubishi

На окружной врезался в отбойник и перевернулся Mitsubishi

Сегодня утром в 5-30 на окружной дороге на участке от Белгородского шоссе в направлении улицы Леся Сердюка водитель Mitsubishi Colt не справился с управлением и врезался в отбойник, в результате чего машина перевернулась. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, медпомощь потребовалась спутнице водителя. Пострадавшая была госпитализирована. 

В обстоятельствах наезда на препятствие разбиралась следственно-оперативная группа. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 