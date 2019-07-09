Грузинского журналиста, который оскорбил Путина в эфире, не уволят

Гендиректор грузинского телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что журналиста Георгия Габунию, нецензурно оскорбившего президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будут увольнять.

Об этом он сказал в эфире "Громадського".

Гварамия подчеркнул, что цель телеведущего была "легитимная", но он выбрал неправильную форму подачи. Руководство канала считает это неприемлемым, в связи с чем Габунию отстранили на два месяца от эфира, однако по истечению срока журналист вернется к работе.

Стоит отметить, руководство канала принесло извинения за поведение сотрудника, однако гендиректор сообщил, что телеканал "разделяет отношение Георгия Габунии к России".

Отметим, власти Грузии осудили высказывание ведущего. Президент Саломе Зурабишвили сочла выступление журналиста "направленным против страны", а глава правительства Мамука Бахтадзе назвал его поведение провокацией.

Агентство Телевидения Новости