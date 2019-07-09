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Вратарь отказывался заменяться перед серией послематчевых пенальти

Вратарь отказывался заменяться перед серией послематчевых пенальти

На проходящем в Египте футбольном Кубке Африки-2019 ныне стадия 1/8 финала. В матче сборных Туниса и Ганы произошел неординарный эпизод.

В основное время соперники не выявили сильнейшего - 1:1. Овертайм близился к завершению. Счет оставался 1:1. Дело шло к серии послематчевых пенальти. У сборной Туниса оставалась одна замена, и главный тренер приинял решение заменить на 120-й минуте основного вратаря Муэза Ассена, поскольку тот не силен в отражении 11-метровых. Ассен категорически не хотел уходить с поля, похоже, надеясь, что арбитр даст свисток об окончании овертайма. Но все же вратарь в конце концов подчинился.

Замена сработала. Сборная Туниса выиграла серию послемтачевых пенальти 5:4 и отобралась в четвертьфинал Кубка Африки.


Агентство Телевидения Новости

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